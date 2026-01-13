Toni Fruk mora na operaciju

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Rijeka i Istra 1961 u utorak (20. siječnja) od 16 sati otvaraju nogometnu godinu u Hrvatskoj, nadoknađujući predbožićne zaostatke izazvane maglom, ali branitelj naslova vjerojatno će biti bez svoje najbolje karike.

Toni Fruk danas je ranije završio klupski trening zbog prijeloma prsta na lijevoj ruci, što će ga dodatno udaljiti od priprema za proljetni dio sezone. Trenutačno ima gips, a ubrzo ga čeka operacija i daljnja rehabilitacija.

Pierre-Gabriel otišao kod Đalovića u Tursku, uskoro se očekuje službena potvrda

Unatoč ozljedi, Fruk bi se već nakon nekoliko dana mirovanja mogao vratiti prvo u lakši, a onda u puni trenažni proces. Hrvatski reprezentativac mogao bi i nastupati s plastičnim gipsom, što je u modernom nogometu uobičajeno.

Pauza zbog ozljede vjerojatno neće utjecati na potencijalne transfere, s obzirom na interes koji postoji za njega, prenose Sportske novosti.