Tomiyasu se vraća u Premier ligu, postat će suigrač bivšeg Vatrenog

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(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Pobjednik prošlosezonske Konferencijske lige, engleski nogometni prvoligaš Crystal Palace angažirao je japanskog braniča, 27-godišnjeg Takehira Tomiyasua.

Tomiyasu se tako vratio u Premier ligu nakon samo jedne sezone izbivanja, od 2021. do 2025. godine bio je član Arsenala, dok je prošlu sezonu proveo u Ajaxu iz Amsterdama.

Iz Crystal Palacea nisu precizirali period trajanja ugovora s Tomiyasuom.

Pitanje kako će to utjecati na status Borne Sose.