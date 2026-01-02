Tomislav Svetina viđen na druženju sa Zdravkom Mamićem u Hercegovini!

Podijeli :

Ljudi na visokim pozicijama u hrvatskom nogometu bili su Bosni i Hercegovini na druženju sa Zdravkom Mamićem.

Iako se sklonio od hrvatskog pravosuđa i već godinama boravi u Bosni i Hercegovini, Zdravko Mamić očito i dalje ostaje mjesto okupljanja ljudi iz hrvatskog nogometa. U restoranu „Udovice“, na relaciji između Čitluka i Mostara, bivši čelnik Dinama viđen je u društvu nekoliko itekako poznatih imena – među njima i glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza Tomislava Svetine, otkriva Slobodna Dalmacija koja je objavila i fotografije druženja.

Uz Svetinu, društvo su činili predsjednik Lokomotive i član Izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcer, donedavno visoko pozicioniran dužnosnik Saveza. Susret je, prema dostupnim informacijama, imao obilježja prijateljskog druženja, no činjenica da se radi o osobama koje su godinama bile ili još uvijek jesu duboko involvirane u strukture hrvatskog nogometa, teško može proći nezapaženo.

Tomislav Svetina trenutačno obnaša funkciju glavnog tajnika HNS-a, a istodobno je i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Široj javnosti poznat je i po razdoblju provedenom u Dinamu, gdje je od 2012. do 2018. bio glavni direktor kluba. Upravo je on tada preuzeo operativno vođenje nakon uhićenja Zdravka i Zorana Mamića u sklopu velike USKOK-ove akcije. Svetina je u tim trenucima poručivao kako će poslovanje kluba teći bez zastoja, a u Dinamo je stigao iz Hrvatske lutrije, naslijedivši Damira Vrbanovića, još jednog bliskog Mamićeva suradnika.

U Savezu je Svetina obnašao niz važnih funkcija – bio je dopredsjednik HNS-a, predsjednik Komisije za propise, a u srpnju 2021. Izvršni odbor ga je, na prijedlog Marijana Kustića, imenovao izvršnim direktorom. Ta je pozicija u travnju 2024. preimenovana u glavnog tajnika, radi usklađivanja s terminologijom FIFA-e i UEFA-e.

Njegova pozicija dodatno je došla u fokus nakon dolaska Zvonimira Bobana u Dinamo. Nova klupska uprava otvoreno se distancirala od kadrova povezivanih s bivšom Mamićevom garniturom, a Svetina je bio jedna od ključnih figura tog kruga. Dinamo je zato, uz potporu Rudeša i Kustošije, pokrenuo inicijativu za njegovu smjenu s čela ZNS-a, no ona nije uspjela. Na izbornoj skupštini Saveza, na kojoj protivnici nisu ni sudjelovali, Svetina je dobio jednoglasnu podršku prisutnih zagrebačkih klubova.

U društvu je bio i Neven Šprajcer, koji se tijekom ljeta povukao s mjesta zamjenika glavnog tajnika HNS-a i voditelja natjecanja, navodno na vlastiti zahtjev. Njegovo ime već godinama prati teret sudskih procesa – od afere „pošteno suđenje“, u kojoj je 2017. pravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu, do novijih problema iz 2025., kada mu je Općinski sud u Karlovcu izrekao nepravomoćnu osuđujuću presudu u predmetu vezanom uz financijsko poslovanje NK Karlovca.

Treći važan sudionik susreta bio je Božidar Šikić, dugogodišnji predsjednik Lokomotive i jedan od najbližih Mamićevih suradnika još od kraja devedesetih. Njihova veza seže u vrijeme osnivanja Mamićeve menadžerske agencije, a Šikić je kasnije svjedočio i na suđenjima protiv Mamića, govoreći o transferima i načinu poslovanja. U tim je iskazima naveo da je za agenciju radio u zamjenu za provizije koje su mu, prema vlastitim riječima, isplaćivane u gotovini, bez formalne dokumentacije.

Lokomotiva se godinama u javnosti percipira kao Dinamova satelitska momčad, no Šikić je takve tvrdnje uvijek odbacivao, naglašavajući da nakon ulaska kluba u Prvu HNL više nije sudjelovao u transferima Dinamovih igrača te da nikada nije bilo dogovorenog „puštanja“ utakmica.

Susret u Hercegovini tako još jednom otvara pitanje koliko su stvarne promjene u hrvatskom nogometu i koliko su stare veze i dalje žive, bez obzira na formalne funkcije, presude i deklarativna distanciranja.