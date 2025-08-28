Tomić: Moramo dobiti Goricu makar na mišiće

Istra traži prvu pobjedu u sezoni i trenutačno je osma s dva boda, dok je Gorica četvrta s pet bodova. Utakmicu je najavio trener domaćina Goran Tomić:

“Ovo nam je izuzetno bitna utakmica. Znamo svi da nismo krenuli na najbolji mogući način koji smo očekivali, međutim to je nogomet i to treba prihvatiti. Sutra je nova prilika za popravak, igramo na svojem terenu i bodovi su nam neophodni. Dobro smo analizirali Goricu, znamo da su zahtjevan protivnik, ali mi nemamo što drugo nego tražiti tri boda, ako treba i na mišiće”, rekao je na početku Šibenčanin, a onda pozvao i navijače na utakmicu:

“Morat ćemo biti na visokom nivou da uzmemo bodove, a ovim putem pozivam i navijače da nam u ovim bitnim trenucima pomognu, da svi skupa ostvarimo tri boda i usmjerimo sezonu na drugi način. Stanje u ekipi je dobro, svi smo spremni i motivirani, sutra ćemo morati biti izuzetno izuzetno pametni i strpljivi, uz dobar plan da slomimo neugodnu Goricu.”