Tokić za SK: Nikad nisam vidio Dalića tako ljutitog, a jedan igrač je trebao biti u prvih 11!

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Pobjedu Hrvatske protiv Paname (1:0), prvu na Svjetskom prvenstvu, naša Ines Švagelj analizirala je u emisiji Jutro SK s bivšim hrvatskim reprezentativcem, Marijom Tokićem.

Jeste li se naspavali kao prvo?

“Dobro jutro i lijep pozdrav svim gledateljima Sport Kluba. Pa, morali smo spavati malo brže da bismo se naspavali, ali okej, uz ovu pobjedu sve je lakše.”

Je li bilo vrijedno ostati budan? Kako ste vidjeli tu utakmicu noćas protiv Paname?

“Je, bilo je stvarno vrijedno jer uzeli smo ta tri boda. Znači, reprezentacija je ponovno jedna dobra grupa, vidjelo se na njima na kraju utakmice kad su slavili tih 200 nastupa od Luke, da je to jedna dobra atmosfera, kao da im je pao kamen sa srca. I ja mislim da je to sada nekakav okidač da mi počnemo gledati Hrvatsku onakvu kakvu smo je navikli, ali prije svega da ostvaruju rezultate na koje su nas navikli.”

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Je li vas iznenadio sastav za koji se Dalić odlučio, tih prvih 11 kojih je poslao na teren, pa onda pogodio s tim izmjenama?

“Pa nije me iznenadilo. On je očigledno išao na nešto što je provjereno od prije, dao je Kovačiću šansu od početka. Obično se tako i radi s igračima koji su rekonvalescenti, odnosno koji nakon dugo vremena nisu igrali, jer bolje ga je staviti od početka pa mijenjati nakon 45, 50, 60 minuta, koliko već može izdržati, nego eventualno staviti ga u 60. pa da mora u 65. izaći van. Mislim da je Dalić imao jedan plan i pokazalo se to poslije s tim izmjenama da je pogodio sve i ovo je sigurno jedna njegova pobjeda.”

Rekao je izbornik Dalić i nakon utakmice da je ljutit i da se mora popraviti igra, pogotovo u obrani, što kažete?

“Pa vidjelo se na onom prvom timeoutu da nije bio zadovoljan. Bio je jako ljutit, ja ga dugo nisam vidio tako. Jer obično je znao komunicirati s jednim ili dva igrača, sad ih je sve doveo na grupu i očitao im dobru kritiku. Ta kritika očigledno nije donijela ploda i onda je naročito ta izmjena Gvardiola bila očekivana jer vidi se da Gvardiol nije pravi. Sad, koji je razlog, ali on nije pravi. Sad, ne treba ga uopće previše kritizirati, treba mu dati podršku, to je jedan od naših najboljih igrača koji će biti sljedećih 15 godina u reprezentaciji, ali zasluženo ga je Dalić izvadio.“

Pa dobro, još je Gvardiol bio i dugo van terena ove sezone, tako da nije ni čudo da nije još na tom nekom najvećem nivou, ovo je ipak veliko natjecanje, veliki turnir..?

“Tako je. Obično se kaže koliko je trajala ozljeda, toliko treba za potpuni povratak na 100%, tako da njemu će još trebati vremena, ali jednostavno on je prevrijedan za našu reprezentaciju da bismo mi njega predugo čekali. Ja očekujem njega da raste iz utakmice u utakmicu.”

Što kažete na Luku Vuškovića, izbornik ga nije stavio u ovu utakmicu, prošlu je?

“Pa Luka je sigurno isto naša budućnost. Bit će, evo, ako Bog da, jedan od najskupljih stopera na svijetu. Ispravna odluka Dalića jer vidjeli smo da se i puno iskusnijim i važnijim reprezentativcima jučer noge malo tresle i klecale, onda mogu misliti kako bi njemu bilo jer je ovo bila jučer utakmica samo za tri boda. Umjetnički dojam nije bio uopće bitan i tu je dobro da je Luku ostavio van.”

Zašto je izgledalo tako teško protiv Paname?

“Pa mi smo jučer, ja bih rekao i jedna i druga ekipa od starta imali nevjerojatan respekt prema protivniku. Znači, oni su nas gledali, pomalo se divili Luki, pustili ga skoro 30 minuta da ima loptu u nogama, a mi opet smo se plašili tih nekih njihovih kontri, polukontri, jer smo bili ranjeni i protiv Belgije i protiv Engleske. S tim nekakvim kontrama nismo znali kako će ekipa reagirati. I tu se uvukla nekakva nesigurnost i normalno da… naročito pošto smo s tih četiri obrambena, plus Kovačić i Modrić koji su se vraćali po loptu, ponekad se i Baturina spuštao, mi smo imali sedam igrača iza lopte i jednostavno to je premalo u završnici. Premalo da bismo bili opasni. Igrali smo, ja to volim reći, kao u rukometu, kružili smo okolo, nismo bili nimalo u dubini, međuprostore nismo koristili, tako da… vidjelo se da ne štima puno toga, ali htjeli smo dovesti utakmicu pod našu kontrolu, da bude što manje tehničkih grešaka s eventualnim kontrama i mislim da smo to uspjeli. Sad, nismo uspjeli ih ugroziti, to je bio problem.”

Prvo ime ove dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu Hrvatske je Dominik Livaković. Opet nas je spašavao?

“Pa je, jučer je bio jako siguran, iako jučer nije bilo baš previše posla, ali te nekakve opasne, poluopasne situacije on je rješavao bez problema i to je nešto što donosi ekipi sigurnost. Plus, jučerašnja igra dva stopera me jako hrabri koji su odigrali jako dobro, sinkronizirano, vidjela se među njima dobra komunikacija i jednostavno svaki puta ako neka ekipa želi napraviti nešto, a mi želimo, mi moramo imati tu kičmu. Znači, golman, jedan ili dva stopera, Modrić, plus prema gore prema napadačima. Tako da polako se mi slažemo i bit će to dobro.”

Važnu ulogu odigrao je i Martin Baturina, imao je jučer dobru predstavu?

“Je, bio je jako dobar. On je jučer, naročito u tom drugom poluvremenu, moram pohvaliti Dalićevu odličnu taktičku zamisao, što je njega gurnuo skroz na lijevu stranu. Martin je bio jako razigran, bio je raspoložen i onda tog desnog beka koji nam je prvo poluvrijeme jako puno išao naprijed, on ga je jednostavno vezao za sebe. Pa on, ja mislim, drugo poluvrijeme možda nije nijednom prešao centar. Znači, tu je… pokazalo se da se on boji Baturine i da je ostao tu. A imao je dosta uspješnih driblinga, imao je dobrih lopti. Baturina će, ja mislim, biti jedan od naših ključnih igrača ovog Svjetskog prvenstva.”

Imao je i veliku priliku Marco Pašalić koju nije iskoristio, ali je ta predasistencija petom za Stanišića bila dobra?

“Je. Znači, što se tiče te prilike, on je… pa napravio je sve što je normalno jedan igrač kad izađe jedan na jedan. On je htio da zabije gol, evo, ovaj vaš kolega je rekao Messijevski, znači i u pravu je. Znači, to je to, Messi obično zabije i ovdje je golman njihov ostao na nogama, normalno da ode lijevo ili desno. Ali što se tiče te njegove predasistencije, to je bila prva naša akcija gdje su bek i krilni igrač odigrali ono što se kaže školski. Daš mu loptu, ideš iza leđa, Stanišić mu je dao loptu, otišao mu iza leđa, ovaj mu odlično asistirao, poslije lopta u peterac, Budimir na pravom mjestu. I to je nešto što mi moramo raditi. Ne sviđa mi se kada bekovi ulaze sa svojih pozicija u sredinu, što je nešto Guardiola sa Cityjem pokušao igrati i nije mu donijelo nikakav rezultat, tako da i mi trebamo se toga maknuti, od toga, nego bek kad da loptu ide iza leđa i eventualno centrira.“

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Rekli smo, Dalić je pogodio s izmjenama. Ante Budimir opet na pravom mjestu u pravo vrijeme?

“Je, pogodio je i s Budimirom i s Kramarićem koji im je počeo stvarati probleme u međuprostoru i znamo da Budimir već godinama igra na jednom vrhunskom nivou. Kod nas možda je malo podcijenjen jer nije bio ni Dinamov ni Hajdukov igrač, pa nema iza sebe zaleđe tu, ali on, vidjeli smo da je on u šesnaestercu jako dobar i da onda igra dobro okrenut leđima, iskusan je, znači, s tim godinama je iskusan, izborio je jučer dva, tri odlična faula kada je ekipi trebalo malo predaha. Tako da, sigurno Budimir je ono što smo i na početku govorili, naš prvi napadač. Sad jedino, kad igramo protiv jačih ekipa, kada Dalić traži možda malo više pressinga i trke, želi mu možda malo ušparati snage, pa ga uvoditi u drugom poluvremenu, ali evo, zabio je i to je njegov posao i nadamo se da mu ovo nije zadnji gol na ovom Svjetskom prvenstvu.”

Rekli ste da bi Baturina mogao biti jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu. Dobra je i kombinacija ta, Petar Sučić – Martin Baturina, još znamo da se poznaju iz Dinama, dobro funkcioniraju zajedno na terenu?

“Je, odlično. Na primjer, meni je Sučić trebao imati mjesta u prvih 11 jer stvarno ima odličnu sezonu iza sebe, dobro se slaže s Baturinom. Međutim, ono što sam rekao, Dalić je išao jučer na provjereno. Kramarić… Kovačić i Luka. Znači, htio je da smiri, htio je da ne uđemo u nekakvu jurnjavu s Panamom gdje ne bismo dobro prošli i to je logično. Znači, to je Dalićev normalan potez i Petar Sučić je među onih 15-16 igrača koji će igrati ovo Svjetsko prvenstvo i isto budućnost naša.”

Velika je to večer bila iza našeg kapetana Luke Modrića, 200. nastup u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Vi ste igrali i protiv Argentine zajedno s njime kada je on debitirao u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prije 20 godina. Biste li rekli da će biti na ovom nivou kao što je sada i kakvog ga se sjećate od tada?

“Pa sjećam se… ja ga se bar sjećam, znači, kao jednog znalca. Znao sam ga još i pratio sam dok je bio u juniorima Dinama, kada sam ja igrao u Dinamu. I nitko ne bi mogao tada očekivati da će on napraviti ovo što je napravio. Znači, on je… mislili smo da će biti dobar, nadali se da će biti kao Prosinečki i kao Boban i ti naši klasni vezni igrači, ali on je napravio, nešto nevjerojatno, nešto što nadam se da će nekad netko ponoviti, ali bit će teško. I jednostavno, cijela njegova karijera bez ikakve mrlje, s toliko puno uspjeha, samo kapa dolje i evo, drago mi je da sam igrao s njim, da ga poznajem i mislim da mi svi Hrvati moramo biti ponosni da imamo igrača tipa njega.”

I Modrić se našao pod nekim kritikama javnosti. Treba li Dalić možda dozirati minutažu Luki Modriću?

“Pa ja mislim da ne. On je jučer bio dosta svjež. Znači, vidjeli smo i kad je izlazio van, on je djelovao skroz okej. Normalno da u nekim utakmicama, evo kao protiv Engleske, kada su ga Englezi jako stisli i onaj Rice se maltene nije odvajao od njega, da mu neće biti lako, ali ne bi bilo nijednom igraču na svijetu lako kada mu se igra maltene nekakav flaster. Tako da, mi Luku smo navikli možda da on svaki put napravi spektakl, da daje deset asistencija. To nije lako. Vidjeli smo sad na Svjetskom prvenstvu, sve ekipe su nenormalno spremne, svi idu, svi jure, jako su brzi i nije lako. Ali Luka, za našu ekipu, je produžena desna ruka Dalića na terenu i jednostavno vrijedi više od toga nego što igra s loptom.”

Forma je prolazna, klasa je vječna… Jeste li gledali i ovu utakmicu Engleska – Gana? Bila je to utakmica bez golova, bila je to tvrda utakmica. Kako Dalić mora postaviti momčad protiv njih? Kako protiv te Gane, znamo da su nam važna ta tri boda?

“Gledao sam ih i evo, u drugoj utakmici su me iznenadili da jedna afrička reprezentacija, koja je uvijek sigurno spremna, ima jako puno brzih igrača, ali obično oni na taktičkoj razini, na tom taktičkom dijelu padaju i nakon nekog vremena, kako utakmica protječe, oni jednostavno počnu gubiti raspored. Međutim, Gana u dvije utakmice, znači to je 200 minuta, oni nijednom nisu izgubili raspored. Jako disciplinirani, tvrdi u obrani, ne zanima ih previše posjed, traže kontranapad. Tako su i pobijedili Panamu. Jučer su izvukli bod protiv Engleske. Znači, jako tvrda utakmica, jako tvrda ekipa i neće nam biti lako. Olakotna okolnost je što nama i bod igra, tako da mi nećemo morati u toj utakmici previše juriti, ali sigurno da će Dalić tražiti pobjedu i ja se nadam i ustvari siguran sam da smo mi bolja ekipa od njih. Treba igrati kontroliran nogomet kao jučer, da nam ne rade bezvezne nekakve kontre, da ne gubimo loptu u našoj polovici kada su oni jako opasni i ja mislim da minimalno nećemo izgubiti.”

Kako probiti tu gansku obranu? Znamo da su tri boda, tri boda…

“Da, tri boda su tri boda i ta tri boda eventualno bi nam donijela još jednu pozitivniju situaciju nego što je sada jer javljaju se nekakve kritike. Ja ni u jednom trenutku ne bih kritizirao. Tri boda su najvažnija. Bila jučer, bit će i sad protiv Gane i mislim da treba koristiti što više šuteva izvana jer oni s osam, devet igrača se brane maltene u svom šesnaestercu. I mislim da na centaršute jako dobro reagiraju, ali šut izvana sigurno može probiti svaki taj bunker.“

Bi li Dalić trebao promijeniti sastav za Ganu?

“Ja mislim da ne. Pa nećemo puno mijenjati. Ja mislim da on sigurno će imati u planu vratiti Gvardiola u život, jer on možda je jučer poljuljan nakon te utakmice, nakon tih 45 minuta gdje nije bio baš pravi. Ja očekujem ponovno Gvardiola u prvih 11 jer boljeg beka nemamo i treba ga kroz utakmice vraćati. Eventualno će možda Kovačića odmoriti jer i Kova je imao dosta dugu ozljedu, dugu pauzu, ali ne vjerujem da će previše mijenjati jer kao što sam rekao, mi istina imamo 26 igrača tamo, ali 15-16 igrača će iznijeti ovo Svjetsko prvenstvo. To su ovi već koji su se već rotirali. Ne vjerujem baš da će netko ući od ovih ostalih.“

Mislim da je za kraj u redu da poželimo i sreću našim susjedima. Što očekujete danas od Bosne i Hercegovine protiv Katara? Njihova treća utakmica u skupini. Mislite li da mogu dalje?

“Pa ja mislim da mogu. Falit će im taj odlični stoper koji je dobio crveni karton (Muharemović, op.a.) i nadam se da će oni ostati mirni kao što smo mi jučer bili. Znači, ne trebaju voditi 1:0 već u petoj minuti. Njima trebaju danas samo tri boda. Kvalitetnija su ekipa od Katara. Jako dobro Katar poznajem jer sam radio u tom dijelu svijeta. Puno su kvalitetniji i moraju se paziti tih nekih njihovih pojedinaca jer oni imaju u napadu tri, četiri igrača koji imaju klasu riješiti utakmicu sami, jedan na jedan. Tu moraju biti jako koncentrirani i po meni očekujem jednu pobjedu od 1:0 Bosne i Hercegovine i nadam se da prolaze dalje.“