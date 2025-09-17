Tko treba braniti u derbiju za Hajduk – Ivušić ili Silić? Evo što o tome misli HNL ikona

Ivica Ivušić od početka sezone nije na željenoj razini, a loša reakcija protiv Varaždina prelila je čašu, pa dio navijača priželjkuje da u derbiju s Dinamom priliku dobije mladi Toni Silić.

O toj temi Dalmatinski portal je razgovarao s HNL ikonom Andrijom Vukovićem, bivšim golmanom Hajduka, Zadra, Splita i Balikesirspora te bratom rukometnog olimpijca Drage Vukovića, pitajući ga koga bi postavio na gol u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

“Ja bih ostavio Ivušića iz jednog razloga. On je iskusniji i ne daj Bože da se desi nešto loše, uvijek ima vremena za Silića. Ako sad staviš Silića i dogodi se nešto loše, izgubio si obojicu. To je moje mišljenje. Ivušić je stvarno kvalitetan vratar i mislim da on to može izvući na pravi način, ali ako i Silić dobije šansu, pokazao je i prošle godine da će on to odraditi.

Prvi put kad sam vidio tog momka prije pet, šest godina, ja sam rekao da taj momak mora biti vratar. Negdje je malo zapelo, ali nadam se da će kad dobije šansu, a dobit će je sigurno, pokazati da zaslužuje Hajdukov dres, a možda kasnije i nešto više”, jasan je bio Vuković, nekadašnji vratar prvoligaškog RNK Splita, koji je prethodno prošao Hajdukovu školu.