Tko je najbolji strijelac u povijesti HNL-a?

U trideset godina postojanja Hrvatske nogometne lige, mnogi su napadači ostavljali svoj trag na domaćim terenima. Ali tko se može pohvaliti titulom najboljeg strijelca u povijesti najjačeg hrvatskog nogometnog natjecanja? Rekord od 146 golova drži Davor Vugrinec, legendarni napadač koji je tijekom karijere nastupao za Varteks, Rijeku, Dinamo, Zagreb, Varaždin i Slaven Belupo.

Povijest rekorda i put do trona

Vugrinčeva statistika je impresivna – 146 golova u 340 utakmica u HNL-u. Iza njega na vječnoj ljestvici nalazi se Igor Cvitanović sa 126 golova, dok od aktivnih igrača najbliži mu je 39-godišnji Ivan Krstanović sa 114 golova. No, kako je izgledao Vugrinčev put do ovog impresivnog rekorda?

Sve je počelo u Varaždinu, gdje ga je u prvu momčad Varteksa 1992. godine uveo trener Branko Ivanković. Debitirao je u proljeće 1993. protiv Pazinke, a ubrzo nakon toga zabio je i svoj prvi gol u HNL-u protiv Zadra. Ironično, protiv istog kluba odigrao je i posljednju utakmicu u svojoj bogatoj karijeri.

“Kako se ne bih sjećao gola? Primio sam loptu i negdje na dvadesetak metara sam si gurnuo u prostor i desnom pogodio u drugi kut, prekrasan je gol bio i zauvijek ću ga pamtiti,” prisjetio se Vugrinec svojih početaka u intervjuu za Index.

Varteksove godine i trojac “BMV”

Varteks je u devedesetima bio respektabilan klub, a Vugrinec je zajedno s Goranom Brlenićem i Nikom Mumlekom formirao napadački trojac koji je dobio nadimak “BMV”. Taj nadimak smislio je pokojni Anđelko Herjavec, tadašnji predsjednik kluba i strastveni ljubitelj BMW automobila.

“Bila je uživancija igrati s njima jer smo mi zajedno igrali i mali nogomet, a meni je hakl uvijek bio najljepši nogomet. Jako smo si odgovarali na terenu i super smo se slagali,” prisjeća se Vugrinec.

Pod Herjavčevim vodstvom, Varteks je bio klub s jakim identitetom. “Zvali su nas varaždinski Manchester United,” kaže Vugrinec i dodaje kako je Herjavec bio vizionar koji je prepoznao važnost marketinga. “On je znao koliko je marketing bitan još u ono vrijeme i ljudi su se navukli na Varteks. Ne samo u Varaždinu nego i u svim okolnim selima i mjestima.”

Borba za naslov i kontroverzije

Možda najdramatičniji trenutak u Vugrinčevoj karijeri dogodio se u sezoni 1995./1996., kada je Varteks do posljednjeg kola bio u borbi za naslov prvaka. U posljednjem kolu gostovali su na Poljudu kao vodeća momčad HNL-a i za naslov im je trebala pobjeda.

“Cijeli Split i cijeli stadion navijali su za nas osim, naravno, Torcide. Ma cijela Hrvatska je bila uz nas osim dijela koji navija za Dinamo,” prisjeća se Vugrinec.

Međutim, Hajduk je pobijedio 1:0 uz kontroverzno suđenje Ivana Vranaričića. “Na meni su bila dva čista penala, ali penala nije bilo. Komentirali smo nakon utakmice da je pomoćni sudac bio kao Kip slobode, stalno sa zastavicom u zraku, sve je bio ofsajd,” objašnjava Vugrinec.

Nakon povratka u Varaždin, momčad je dočekana kao pobjednička. “Na glavnom trgu u gradu bilo je deset tisuća ljudi i mi smo si u glavama zapisali da smo prvaci iako to, nažalost, piše samo tamo,” govori Vugrinec.

Bogata karijera u Hrvatskoj i inozemstvu

Osim u Varteksu, Vugrinec je igrao za nekoliko klubova u HNL-u: Rijeku, Dinamo, Zagreb, Varaždin i Slaven Belupo. Zanimljivo je da nikada nije zaigrao za Hajduk, iako je dva puta bio blizu prelaska na Poljud.

“Prvi put je to bilo dok je Igor Štimac bio trener Hajduka prije nego što ga je preuzeo Ćiro,” objašnjava. “Praktički smo sve bili dogovorili iako me Dalić želio zadržati i dogovorio je s ljudima u klubu neki ugovor za mene. No onda je došao Ćiro i rekao je da ja nisam spreman dovoljno za Hajduk.”

Osim bogate karijere u domaćem prvenstvu, Vugrinec je igrao i u Turskoj (Trabzonspor) te Italiji (Lecce, Atalanta i Catania). “Sanjao sam uvijek da igram u Italiji, koja je tad bila najbolja liga na svijetu. Dao sam i gol Interu na San Siru i ispunio sam sve snove,” kaže.

Hoće li rekord ikada biti srušen?

S obzirom na to da igrači danas ranije odlaze u inozemstvo i duže ostaju vani, postavlja se pitanje hoće li itko ikada srušiti Vugrinčev rekord od 146 golova.

“Vjerojatno će taj rekord potrajati neko vrijeme, ali rekordi uvijek padaju, srušit će ga netko,” skroman je Vugrinec. “Evo, ako neuništivi Krstanović potraje još sezona, sve je moguće,” dodaje.

Život nakon nogometa

Za razliku od mnogih bivših nogometaša koji ostaju vezani uz sport, Vugrinec je nakon karijere krenuo potpuno drugim putem. Danas je gotovo u potpunosti posvećen umjetnosti, a svoje prvo umjetničko djelo kupio je još 1997. godine.

“Nakon što sam napravio prvi transfer, kupio sam prvu sliku, to je bilo 1997. godine na Božić. Od onda do sad sam u umjetninama,” otkriva Vugrinec. “Danas sam 99 posto u umjetninama i možda jedan posto u nogometu.”

Zanimljivo je da Vugrinec više gotovo uopće ne prati nogomet, iako je na funkciji dopredsjednika NK Varaždin. “Reprezentaciju, naravno, gledam uvijek, a ovo drugo gotovo da i ne pratim, iako moram priznati da me sad malo povuklo. Prvenstvo je strašno napeto i zanimljivo pa tu i tamo pogledam utakmice,” kaže.

Stanje HNL-a danas

Unatoč tome što aktivno ne prati HNL, Vugrinec ima pozitivan stav prema trenutnom stanju lige. “Liga je odlična, svaki klub ima jednu ili dvije zvijezde i mislim da je HNL jako napredovao,” kaže.

Posebno ga veseli što više nema izrazite dominacije jednog kluba: “Veseli me da će biti neizvjesno i drago mi je da nema više takve dominacije Dinama, ali tko god osvoji naslov, meni će biti drago.”

Vugrinec ističe i važnost novog TV ugovora za budućnost lige. “Sad će doći i taj novac od TV prava koji će jako, jako pomoći manjim klubovima, što je sjajno,” zaključuje.

Nasljeđe legendarnog strijelca

Davor Vugrinec ostavio je neizbrisiv trag u povijesti HNL-a. Sa 146 golova, postavio je rekord koji će vjerojatno dugo ostati nedostižan. Iako danas živi daleko od nogometnih terena, njegovo ime zauvijek će biti upisano zlatnim slovima u povijest hrvatskog nogometa.

Njegov put od mladog napadača Varteksa do najboljeg strijelca u povijesti HNL-a inspirativna je priča o talentu, upornosti i profesionalizmu. Vugrinčeva karijera svjedoči o zlatnim vremenima hrvatskog klupskog nogometa kada su domaći tereni bili puni gledatelja, a domaći igrači imali priliku iskazati svoj talent prije odlaska u inozemstvo.

Hoće li ikada netko nadmašiti njegov rekord? Vrijeme će pokazati, ali jedno je sigurno – biti najbolji strijelac u povijesti hrvatskog nogometnog prvenstva postignuće je na koje Davor Vugrinec može biti izuzetno ponosan.