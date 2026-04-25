Tko će u SHNL? Cibalia upisala novu pobjedu i skočila na drugo mjesto

Nogometaši Cibalije upisali su važnu pobjedu u borbi za vrh SuperSport Prve NL, svladavši u Vinkovcima BSK iz Bijelog Brda 2:0 u 28. kolu.
Strijelci su bili Gabrijel Boban u prvom i Marko Pervan u drugom poluvremenu, čime su Vinkovčani ostali u utrci za prvo mjesto. Trenutačno su drugi, s četiri boda zaostatka za vodećim Rudešom koji ima i utakmicu manje.
Gosti su zaprijetili u 18. minuti, ali je pogodak Petra Korova poništen zbog zaleđa.
Cibalia je povela u 29. minuti kada je Boban precizno pogodio, a u 46. minuti Pervan je nakon uigrane akcije potvrdio pobjedu.
