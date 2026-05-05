Tin Jedvaj se vraća u Dinamo?

David Catry Sportpix via Guliver

Matematički je Dinamo osigurao naslov prvaka Hrvatske, pa se mogu okrenuti ljetnom prijelaznom roku.

Jedno pojačanje su, prema pisanju Sportskih novosti, pronašli u Grčkoj. Tin Jedvaj, bivši igrač Dinama koji protekle tri godine igra za Panathinaikos želja je Dinama.

Situacija u Panathinaikosu za njega nije bajna. Pao je u drugi plan, a nakon što je kiksao u derbiju protiv Olympiacosa 19. travnja, više se nije pojavio na terenu. S Grcima ima ugovor još godinu dana.

Jedvaj može podjednako dobro odigrati i kao stoper i kao desni bek, a obje te pozicije u Dinamu su trenutačno deficitarne. Prošlog ljeta Dinamo ga je htio dovesti, ali tada je cijena bila 2,5 milijuna eura. Sada bi to trebalo biti ipak manje.

Jedvaj je 2013., kad je bio 18-godišnjak sa samo 14 nastupa za prvu momčad Dinama, prodan u Romu za pet milijuna eura. Igrao je kasnije i za Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv iz Moskve te Al Ain, pa onda stigao u Panathinaikos prvo na posudbu, a zatim su Grci otkupili njegov ugovor.