Težak poraz Hrvatske U-19

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Mlada hrvatska U-19 reprezentacija poražena je od Španjolske 4-0 u prvom nastupu na mini-turniru prvog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. u Češkoj.

Momčad Zorana Vulića poražena je zahvaljujući pogocima Miguela Llorentea (27’, 45’+1), Alexisa Cirije (44’) i Danija Fernandeza (49’).

Mladi Vatreni uvjerljivi protiv Švicaraca u borbi za Europsko prvenstvo

Zanimljivo je da je istog dana još jedna hrvatska U-19 selekcija odigrala svoju utakmicu i uvjerljivo pobijedila Švicarsku. Naime, UEFA je povukla neobičan potez zbog kojeg sada postoje dvije U-19 reprezentacije koje se natječu za plasman na različita Europska prvenstva.

Sljedeću utakmicu Vulićeva U-19 selekcija Hrvatske igra protiv Bugarske 28. ožujka od 15:30.