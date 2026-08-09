Teška ozljeda talentiranog dinamovca, iznijeli su ga na nosilima

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Damir Krajac by Guliver

Juniorska momčad Dinama osvojila je drugo mjesto na Memorijalnom turniru Mladen Ramljak nakon što je u finalu na stadionu Maksimir izgubila od Ajaxa 2:1.

Nizozemska momčad povela je u 24. minuti autogolom Karla Zidruma, a prednost je u 66. minuti udvostručio Kennynho Kasanwirjo. Dinamo je do kraja uspio smanjiti rezultat, a konačnih 2:1 postavio je Kaloyan Bozhkov u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Teška ozljeda Patrika Horvata

Početak drugog poluvremena obilježila je teška ozljeda Dinamova igrača Patrika Horvata. Osamnaestogodišnje krilo pokušalo je primiti loptu na lijevoj strani, no u jednom se trenutku bez kontakta sa suparnikom srušilo na travnjak.

Horvat je pritom bolno kriknuo, a liječnička služba odmah mu je priskočila u pomoć. Nakon nekoliko minuta na nosilima je iznesen s terena, uz pljesak publike na Maksimiru.

Prema prvim procjenama, čini se da je riječ o ozbiljnijoj ozljedi koljena, zbog čega bi Horvata mogla čekati duža stanka. Mladi nogometaš već je debitirao za prvu momčad Dinama, a svoj prvi pogodak postigao je u Kupu protiv Kurilovca.