Tenžera: Ne mogu tvrditi je li bilo zaleđe Livaje, treba vjerovati VAR sobi

Ante Rebić u 18. minuti postigao je svoj prvi pogodak za Bijele nakon asistencije Marka Livaje, a nakon VAR provjere zbog sumnje na zaleđe pogodak je ipak priznat. Pitanje regularnosti situacije komentirao je za Dalmatinski portal bivši sudac Goran Tenžera. Pobjedu Hajduka potvrdio je Anthony Kalik golom u 85. minuti.

“Druga situacija kada Rebić postiže pogodak, sasvim je sigurno da nema zaleđa što je VAR i pokazao. Tu je VAR pogriješio jer je morao pokazati situaciju u kojoj Rokas Pukštas dodaje loptu Marku Livaji. Po meni, tu nemamo jasan dokaz.

Pregledavao sam to nekoliko puta. Jedan igrač Lokomotive broj 3 je ostao malo isturen prema svojim vratima tako da je tu teško dokazati, jedino ako nam VAR naknadno dostavi situaciju iz VAR sobe kada naprave mrežu terena.

Sve situacije koje smo vidjeli u medijima, prikazane su na način da to nije mjerodavno i ne možemo na osnovu tih situacija procjenjivati radi li se o zaleđu ili ne. Ne mogu tvrditi je li bilo ili ne, a na kraju treba vjerovati VAR sobi.

Poljud je takav stadion da kamere mogu dobro prikazati teren i da se može napraviti ta mreža i procjena zaleđa. Kažem, greška je što VAR nije prikazao tu situaciju i što je nismo mogli vidjeti”, rekao je Tenžera.