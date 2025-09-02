Ten Hag će na otpremnini zaraditi 100 tisuća eura za svaki dan na poslu

Podijeli :

xConorxMolloy NewsxImagesx via Guliver

Činilo se da je bivši menadžer Manchester Uniteda Erik ten Hag pronašao idealnu priliku nakon što je u svibnju sjeo na klupu Bayer Leverkusena, potpisavši trogodišnji ugovor.

Suradnja je ipak završila šokantno brzo – nakon samo dvije bundesligaške utakmice. Sada su u javnost procurili i detalji o njegovoj nevjerojatnoj otpremnini, piše GiveMeSport.

Ten Hag je u Manchester Unitedu proveo dvije i pol godine. Debitantska sezona bila je vrlo dobra – treće mjesto u Premier ligi i osvojen Liga kup. Međutim, prošla sezona donijela je strmoglav pad – United je završio tek osmi, najniže u povijesti kluba. Osvajanje FA kupa kratkoročno mu je spasilo posao, ali nakon samo devet kola nove sezone i skromnih 11 bodova dobio je otkaz.

Katastrofalan start u Njemačkoj

Dolazak u Leverkusen trebao je značiti novi početak, no Ten Hag je odmah doživio neuspjeh. Nakon poraza kod kuće od Hoffenheima (1:2) i remija s Werderom (3:3) u kojem je njegova momčad ispustila prednost od 3:1 i primila gol u zadnjoj minuti, klub je povukao ručnu. Jedina pobjeda stigla je u Kupu protiv niželigaša Sonnenhof Großaspacha.

Skupa otpremnina

Prema Sport Bildu, Leverkusen će Ten Hagu isplatiti gotovo 6 milijuna eura otpremnine, a uz plaću za dva mjeseca, ispada da je klub njegov 62-dnevni mandat koštao nevjerojatnih 100.000 eura po danu.

Naravno, naslijediti Xabija Alonsa, koji je Leverkusen odveo do povijesne dvostruke krune bez poraza, bio je izuzetno težak zadatak. Ipak, nitko nije očekivao da će Ten Hag tako brzo i spektakularno podbaciti. Nakon dva otkaza u manje od godinu dana, njegov ugled ozbiljno je narušen, a tek ostaje vidjeti gdje će nastaviti karijeru.