Teklić se vratio u SHNL, potpisao je za posljednju momčad lige

Mikolaj Barbanell / Arena Akcji/NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski veznjak Tonio Teklić (26) vratio se u SuperSport HNL, i to u redove Osijeka, što je klub potvrdio putem društvenih mreža.

Ranije se spominjalo da bi bivši Hajdukov igrač trebao stići na posudbu iz poljskog Widzewa Lodza, što Osijek nije službeno potvrdio niti demantirao. Teklić je u poljski klub stigao prošlog ljeta, potpisavši dugoročni ugovor do 2029. godine.

Tijekom boravka u Widzewu vodio ga je Željko Sopić, no nakon njegova odlaska Teklić je izgubio mjesto u prvom timu. U jesenskom dijelu sezone odigrao je osam utakmica, ukupno 120 minuta, a nijednom nije startao u prvih 11.

U karijeri je igrao za Varaždin, Hajduk, Erzurumspor, Karagumruk, Trabzonspor i Hrvatski dragovoljac. Najbolje partije pružio je u Varaždinu, gdje je od 2021. do 2023. u 74 nastupa zabio 13 golova i upisao devet asistencija.

Osijek je tako već potvrdio dolazak Borne Barišića, a sada i Teklića, čija je tržišna vrijednost prema Transfermarktu 600 tisuća eura.