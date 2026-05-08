Talijanski klub nakon dvije godine izborio povratak u Serie A

Podijeli :

Antonello Sammarco via Guliver Image

U petak navečer odigrano je posljednje kolo talijanske Serie B. U tom kolu su se Frosinone i Monza borili za drugo mjesto koje donosi plasman u viši rang. Monzi je trebala pobjeda protiv Empolija, ali i poraz Frosinonea protiv Mantove. Na kraju se nijedan od ta dva uvjeta nije ispunio jer je Monza remizirala 2:2 s Empolijem dok je Frosinone slavio s uvjerljivih 5:0.

Već nakon 12 minuta bilo je jasno da Frosinone neće izgubiti od Mantove koja je mogla izboriti osmo mjesto i doigravanje za viši rang. Međutim, nakon 12 minuta bilo je 2:0, a na kraju je Frosinone slavio s 5:0.

Hrvatski vratar Ante Vuković je cijelu utakmicu odsjedio na klupi Mantove koja je ostala na devetom mjestu Serie B. Vuković je inače na posudbi iz Pise koja ispada u niži rang dok je u Hrvatskoj igrao za Omiš i Slaven Belupo.

Što se tiče Frosinonea, oni su ovim slavljem izborili povratak u Serie A nakon dvije godine provedene u Serie B.

Bit će im to četvrta sezona u povijesti u elitnom rangu, a klub 75 kilometara udaljen od glavnog grada Rima pokušat će prvi put u povijesti osigurati ostanak u Serie A.

Osim Frosinonea, plasman u Serie A osigurala je i Venezia za koju igraju Bartol Franjić i Marin Šverko.