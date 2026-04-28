Talijani se dotaknuli Dinama: ‘Boban je donio preokret nakon godina nestabilnosti’

Zagrebački Dinamo vratio se na vrh hrvatskog nogometa osvojivši naslov prvaka na kraju sezone koja predstavlja mnogo više od puke sportske pobjede.
To je kruna duboke klupske, tehničke i identitetske rekonstrukcije, piše talijanski portal TuttoMercatoWeb.
Projekt Zvonimira Bobana
Nakon godina nestabilnosti i promjenjivih rezultata, preokret je donio povratak Zvonimira Bobana, koji je pokrenuo pravu klupsku obnovu. Njegov se projekt temeljio na potpunoj revoluciji koja je obuhvatila promjene u upravi, izbor novog tehničkog vodstva i masovnu rekonstrukciju igračkog kadra s više od 30 dolazaka i odlazaka.
Izbor Marija Kovačevića za trenera u početku je izazvao podijeljena mišljenja, no s vremenom se pokazao kao ključan potez. Kovačević je izgradio mladu, fizički snažnu i dinamičnu momčad, sposobnu igrati dopadljivo, ali i biti pragmatična kada je to potrebno.
Momčad Marija Kovačevića i ključni igrači
Iako je tijekom sezone bilo kriznih trenutaka praćenih kritikama izvana i iznutra, momčad je u najosjetljivijim situacijama pokazala zajedništvo i karakter. Pojačanja poput Ismaela Bennacera donijela su kvalitetu i iskustvo, unatoč njegovim problemima s ozljedama.
Razvoj mladih igrača poput Luke Stojkovića i golgeterska eksplozija Diona Drene Belje pretvorili su potencijal u konkretne rezultate. Dinamo je tako ostvario dugi niz pozitivnih rezultata, što mu je omogućilo da se odvoji od rivala i osigura naslov prvaka znatno prije kraja prvenstva.
Stabilnost kao ključ uspjeha
Ključnu ulogu odigrala je i nova klupska stabilnost, s modernijom vizijom vođenja kluba, strukturnim ulaganjima i strategijom usmjerenom na ekonomsku održivost i sportski rast. Naslov prvaka stoga nije samo pobjeda na terenu, već i potvrda uspješnosti složenog projekta. Sada je pred Dinamom izazov da učvrsti ovaj model i pretvori ga u trajan pobjednički ciklus, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi.
