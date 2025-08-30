Talijani oduševljeni Modrićem: ‘On je nogomet, u 80. minuti trči za svakom loptom’

Milan je u 2. kolu Serie A slavio na gostovanju kod Leccea 2:0, a Luka Modrić (39) odigrao je cijeli susret i upisao prvu asistenciju otkako je ovog ljeta stigao iz Real Madrida.
U 66. minuti iz slobodnog udarca precizno je ubacio za Rubena Loftus-Cheeka, koji je glavom zabio za vodstvo.
Modrićeva partija izazvala je brojne pohvale, a talijanski novinar Pietro Balzano Prota bio je pun riječi hvale:
“Modrić je nogomet. Razmišljao je nogometno, nikada nije pretjerivao, zadržavao je loptu kad je bilo potrebno, igrao je iz prve s nevjerojatnom jednostavnošću. Dotaknuo je more lopti i on je bio taj koji je odlučivao kada usporiti, a kada ubrzati igru. A u 80. minuti još je uvijek trčao za svakom loptom. Nevjerojatno”, napisao je Balzano Prota na X-u.
Modric è IL calcio.
Ha pensato calcio, senza mai strafare, tenendo palla quando necessario, giocando di prima con semplicità disarmante.
Ha toccato un fiume di palloni ed era lui a decidere quando rallentare e quando velocizzare. Ah e al minuto 80 inseguiva ancora.
Pazzesco.… pic.twitter.com/GRtk4vuSdp
— Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) August 29, 2025
