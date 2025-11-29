Talijani: Ne postoji nitko poput Modrića u Europi! Scudetto više nije iluzija

Podijeli :

xGonzalesxPhoto via Guliver

Nogometaši Milana večeras dočekuju Lazio u 13. kolu Serie A i imaju priliku privremeno preuzeti vrh ljestvice, jer im vodeća Roma bježi samo dva boda.

Utakmica je ujedno nova prilika za Luku Modrića da potvrdi svoju klasu, pa ga je Gazzetta dello Sport u najavi derbija istaknula kao glavnu figuru i ponovno izrazila oduševljenje njegovim igrama od dolaska u Milan. “AC Milan sanja o Scudettu, Modrić nikad ne staje: nema nikoga kao što je on u Europi”

“Luka zna kako to napraviti. Jer je u svojoj karijeri osvojio sve što se može osvojiti i naviknut je na vrh tablice. Lukine se noge neće tresti jer je već pokazao da zna kako ih koristiti, i to na veliki način – ne samo kako bi stvarao nogomet, već i kako bi pomogao momčadi kada nije u posjedu, svojim intervencijama kao vezni igrač”, piše Gazzetta u tekstu u kojem već u naslovu napominju kako “nema niti koga poput Modrića u Europi”, piše Gazzetta u svom tekstu, a onda spominje Modrićevu dugovječnost:

Suigrač fasciniran Modrićem: ‘Nakon prvog treninga sve je bilo jasno’

“Modrić će večeras započeti svoju trinaestu uzastopnu ligašku utakmicu. Samo je u 1. kolu protiv Cremonesea izašao iz igre pola sata prije kraja. U svim ostalim utakmicama bio je na terenu svih devedeset minuta. Jedanaest zaredom. Prije nepunih tri mjeseca proslavio je 40. rođendan, a već je odigrao više od tisuću minuta u ligi (1.055, točnije)”, Gazzetta to posebno ističe, dodajući kako na sličnoj razini igraju još samo Cristiano Ronaldo (Al Nassr) i Thiago Silva (Flamengo), ali u osjetno slabijim ligama.