Talijani: Modrić je odabrao ostanak u Milanu unatoč drugim ponudama, povratak u Dinamo bio je opcija

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Luka Modrić (40) ostat će još jednu sezonu u Milanu. Prema pisanju Gazzette dello Sport, hrvatski veznjak i talijanski klub aktivirali su opciju produljenja ugovora do ljeta 2027. godine, uz godišnju plaću od 3,5 milijuna eura.

Službena potvrda još se čeka, ali dokumentacija je navodno spremna, a Modrić bi se momčadi trebao priključiti izravno na pripremama u Australiji. Novi trener Ruben Amorim već je u kontaktu s hrvatskim kapetanom, a nakon dolaska procijenit će njegovo fizičko stanje i ulogu u momčadi.

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Modrić je prošle sezone bio jedan od najvažnijih igrača Milana, odigrao je gotovo 2800 minuta, no očekuje se da će u novoj sezoni imati nešto manju minutažu. Njegova će važnost, smatra Gazzetta, još više biti u iskustvu, vođenju momčadi i pomoći mlađim igračima.

Na odluku o ostanku utjecala je želja za novim uspjesima, ali i obiteljski život u Milanu. Hrvatski veznjak želi pomoći klubu u povratku među najbolje europske momčadi, a jedan od ciljeva mu je osvojiti Europsku ligu.

Modrić je navodno odbio druge opcije, među kojima se spominjao i povratak u Dinamo, te će se potpuno posvetiti Milanu. Nakon očekivanog oproštaja od hrvatske reprezentacije, koji bi se trebao dogoditi nakon utakmice Lige nacija protiv Španjolske na Poljudu 6. listopada, fokus će mu biti samo na klupskoj karijeri.