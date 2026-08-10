Talijan je sudio Dinamu u jednoj od najvećih pobjeda u povijesti kluba, sada će suditi opet

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Talijanski sudac Davide Massa vodit će uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka između Dinama i Žalgirisa, koja se u utorak od 19 sati igra u Kaunasu.

Massa je Dinamu dosad sudio samo jednom, ali riječ je o jednoj od najvažnijih utakmica zagrebačkog kluba u novijoj povijesti.

Sudio u povijesnoj pobjedi protiv Tottenhama

Talijan je bio glavni sudac uzvratne utakmice osmine finala Europa lige u ožujku 2021. godine, kada je Dinamo na Maksimiru pobijedio Tottenham 3:0 i nadoknadio zaostatak iz prve utakmice.

Junak susreta bio je Mislav Oršić s hat-trickom, dok je Massa utakmicu odradio bez većih pogrešaka.

Osim Dinamu, Massa je četiri puta sudio i hrvatskoj reprezentaciji. Vodio je dvije utakmice protiv Portugala u Ligi nacija, pri čemu je Hrvatska jednom remizirala 1:1, a jednom izgubila 4:1. Sudio je i poraz Hrvatske od Walesa 2:1 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo te pobjedu protiv Danske 2:1 u Ligi nacija.

Sudačka postava u Kaunasu

Massi će pomoćnici biti Filippo Meli i Alessio Berti, dok će u VAR sobi biti Daniele Doveri. AVAR sudac bit će Manuel Volpi.