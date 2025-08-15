Talentirani Argentinac otpisan je u Unitedu, Chelsea je izgledna opcija za nastavak karijere

Podijeli :

GeorgexWass PPA-191699 via Guliver

Londonski Chelsea blizu je dogovora glede transfera krilnog napadača Manchester Uniteda Alejandra Garnacha (21), objavili su britanski mediji.

Trener “Crvenih vragova” Ruben Amorim ne računa na Argentinca, iako je prošle sezone upisao 11 golova i deset asistencija. Garnacho preferira ostanak u Europi, te je već odbio ponudu saudijskog Al Nassra, za kojeg igraju Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović. Također, odbio je i neke ponude europskih klubova, a među njima i onu talijanskog prvaka Napolija.

Povremeni argentinski reprezentativac je kao 16-godišnjak otišao iz Atletico Madrida u nogometnu akademiju Manchester Uniteda, a u prvu momčad “Crvenih vragova” ušao je u ljeto 2022. Sadašnji ugovor s Unitedom ističe mu u lipnju 2028. godine.

Britanski mediji tvrde da je Garnacho već sve dogovorio s Chelseajem, te da se sada čeka sporazum dviju momčadi glede visine odštete. Klub s Old Trafforda traži 58 milijuna eura, dok Chelsea smatra da je iznos od 40 milijuna realna cijena za igrača kojeg uopće ne žele u Unitedu.