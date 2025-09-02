Svojim pogotkom izbacio je Fener iz Lige prvaka, a onda je postao njihov najskuplji igrač u povijesti

Turski napadač Kerem Akturkoglu (26), koji je prije tri dana preselio iz Benfice u Fenerbahče, postao je najskuplje pojačanje u povijesti turskog velikana.
Akturkoglu je u Fener preselio za 22.5 milijuna eura.
Zanimljivo, turski velikan je angažirao Akturkoglua samo dva dana nakon što je svojim pogotkom izbacio Fenerbahče iz završne runde kvalifikacija Lige prvaka te u skupinu najjačeg klupskog natjecanja odveo portugalskog velikana.
Do sada je klupski rekord iznosio 19.5 milijuna eura koliko je Fenerbahče platio za Sevilli za marokanskog napadača u srpnju prošle godine.
Na trećem mjestu je transfer malijskog krila Dorgelesa Nenea iz RB Salzbura ovoga ljeta za 18 milijuna eura.
U pet najvećih transfera u povijesti Fenerbahčea je i Cengiz Under koji je u klub stigao u kolovozu 2023. iz Marseillea za 15 milijuna eura. Trenutačno je na posudbi u Los Angelesu.
Peto mjesto drži španjolski napadač Dani Guiza kojeg je Fener platio Mallorci 14 milijuna eura u srpnju 2008.
Fenerbahče će biti prvi suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi. Susret je na rasporedu 24. rujna u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!