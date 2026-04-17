Svjetski prvak oštro o Yamalu: Previše pričaš, a pokazuješ premalo. Dembele je bolji

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Ispadanje Barcelone iz Lige prvaka protiv Atletica izazvalo je brojne reakcije, a među najoštrijima bila je ona bivšeg francuskog reprezentativca Christopha Dugarryja.

Svjetski prvak iz 1998. nije štedio kritike na račun mladog Laminea Yamala, poručivši da mora pokazati više od samog talenta kako bi ga se smatralo igračem svjetske klase.

Dugarry smatra da je Yamal previše pričao, a premalo pokazao u ključnim trenucima. Iako je mladi napadač zabio gol na početku uzvratne utakmice, Francuz tvrdi da je nakon toga gotovo nestao s terena.

“Zabio je u četvrtoj minuti. I što onda? To samo pokazuje da nije kandidat za Zlatnu loptu”, izjavio je Dugarry, jasno izrazivši razočaranje njegovim doprinosom. U analizi je otišao i korak dalje, usporedivši ga s Ousmaneom Dembeleom: “Dembele bi sigurno zabio još nekoliko golova. Mali Lamine imao je svoj trenutak slave i ništa više.”

Premda priznaje da talent nije sporan, Dugarry naglašava kako to nije dovoljno. “Očito ima talent, ali daleko je od toga da bude jedan od najboljih na svijetu”, rekao je.

Najizravniji dio kritike odnosio se na mentalitet mladog španjolskog nogometaša. “Ako ćeš puno pričati, pobrini se da tvoja momčad pobjeđuje. U kojem svijetu živiš? U stvarnom svijetu ne radiš ništa”, poručio je Dugarry. “Nisam uvjeren da je Barcelona zaslužila proći s obzirom na njegovu izvedbu. Ima prenapuhan ego”, zaključio je.