Dinamu propao veliki transfer, došlo je do preokreta oko Šotičeka

Goran Mehkek CROPIX by Guliver

Sve je išlo prema tome da Šotiček bude novi igrač Dinama, ali dogodio se preokret.

Krilni napadač iz Lokomotive, Marin Šotiček, trebao bi potpisati ugovor sa švicarskim Baselom. Kako javljaju Sportske novosti, u četvrtak odlazi na liječnički pregled.

Lokomotiva bi od tog transfera trebala zaraditi oko 3 milijuna eura.

Dinamo i Lokomotiva prije toga sve su dogovorili, ali Šotičekova strana nije bila zadovoljna s financijskim uvjetima, pa se povukla iz pregovora. No onda se opet pojavila vijest da bi Šotiček mogao put Maksimira, no zadnje informacije kažu da to ipak neće biti tako.

