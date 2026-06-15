Švedska deklasirala Tunis i preuzela vrh skupine F, pogledajte golove

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xAlejandroxEspinox via Guliver

U susretu 1. kola skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švedska je u Monterreyu svladala Tunis s 5-1 (2-1).

U susretu 1. kola skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švedska je u Monterreyu svladala Tunis s 5-1 (2-1).

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Strijelci za Švedsku bili su Yasin Ayari (7, 90+6), Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59) i Mattias Svanberg (84), dok je pogodak za Tunis djelo Omara Rekika (43).

Švedska je dominantno krenula u susret i već u prvih pola sata dala do znanja kako neće propustiti započeti natjecanje s osvajanjem tri boda.

Prvi gol na utakmici već u 7. minuti postigao je švedski reprezentativac tuniskog podrijetla Ayari koji se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme te udarcem s nešto više od 20 metara pronašao nebranjeni dio gola. Prethodno je tuniski vratar Chamakh izbio loptu ispred natrčalog Isaka, dok je udarac Gyokeresa završio u bloku tuniskih braniča. No, na udarac Ayarija više nitko nije mogao reagirati.

Do povećanja prednosti Švedska je stigla nakon suradnje svojih napadača, Gyokeres je prihvatio loptu na sredini terena i izbacio Isaka na lijevom krilu, a ovaj se potom sjurio u kazneni prostor i mirno matirao Chamakha.

Nadu Tunisu u pozitivan rezultat vratio je Rekik pred kraj prvog poluvremena kada je lijepim udarcem glavom zatresao mrežu nakon ubačaja Mejbrija.

Ipak, ta nada ugašena je u 59. minuti nakon velike pogreške kapetana Skhirija koji se upustio u dribling pred vlastitim kaznenim prostorom. Isak mu je oteo loptu i odmah proslijedio Gyokeresu koji je rutinirao udarcem s 15 metara još jednom svladao Chamakha.

Na 4-1 povisio je Svanberg i to samo 15-ak sekundi po ulasku na teren. On je odmah utrčao u tuniski kazneni prostor na prekid, bio je u zaleđu kada je Ayari ubacio s desne strane pa je pogodak prvotno poništen, ali pregledom snimke pokazalo se kako je prije Svanbergova udarca loptu dotaknuo Isak, a kako se Svanberg u međuvremenu povukao iz zaleđa njegova je pozicija resetirana pa je gol priznat.

Golijadu Švedske zaključio je isti igrač koji ju je i započeo – Ayari. On je u zadnjoj, šestoj minuti sudačke nadoknade sjajnim udarcem s 20-ak metara pogodio gornji kut suparničkih vrata.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Ranije su u ovoj skupini Nizozemska i Japan igrali 2-2.