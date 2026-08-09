Šutalo definitivno na prodaju, Ajax ga daje ‘ispod cijene’

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Josip Šutalo ovog bi ljeta mogao napustiti Ajax, a nizozemski mediji pišu da hrvatski reprezentativac već ima tri konkretne ponude.

Pozivajući se na informacije iz Hrvatske, navode da je među zainteresiranim klubovima Benfica, dok bi se među ostalim kandidatima trebao nalaziti i jedan klub iz Premier lige.

Ajax je spreman saslušati ponude za 26-godišnjeg stopera te bi ga, prema dostupnim informacijama, pustio za oko 15 milijuna eura uz moguće bonuse. To bi značilo financijski gubitak za nizozemskog velikana, koji je Šutala u ljeto 2023. doveo iz Dinama za fiksnih 20,5 milijuna eura.

Šutalo je u Amsterdamu dosad odigrao više od 100 utakmica, ali nije u potpunosti opravdao očekivanja koja su pratila njegov transfer. Ajax je ovog ljeta spreman rekonstruirati obranu, a hrvatski stoper jedan je od igrača čiji bi odlazak mogao otvoriti prostor za novo pojačanje.

Šutalo nije igrao u prvoj utakmici Ajaxa ove sezone u kojima su u gostima pobijedili Zwolle.