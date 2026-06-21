Šuker i Infantino zajedno pratili utakmicu Svjetskog prvenstva

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xALEXxNICODIMx/IMAGO via Guliver

Japan je u drugom kolu skupine F Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladao Tunis s 4:0 i tako potvrdio odličnu formu na turniru. Azijska reprezentacija od prve je minute kontrolirala događanja na terenu, dok Tunis nije pronašao odgovor na njezinu brzu i učinkovitu igru.

Osim samog susreta, pozornost je privukao i jedan poznati gost na tribinama. U VIP loži stadiona u Monterreyju snimljen je bivši predsjednik HNS-a Davor Šuker, koji je utakmicu pratio u društvu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i drugih visokih nogometnih dužnosnika.

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Šuker je Hrvatski nogometni savez vodio od 2012. do 2021. godine. Tijekom njegova mandata hrvatska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti osvojivši srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Nakon odlaska s čelne pozicije HNS-a rijetko se pojavljuje u medijima i javnosti, zbog čega je njegov dolazak na utakmicu izazvao zanimanje.

Prije administrativne karijere Šuker je ostavio dubok trag kao igrač. Nastupao je za Osijek, Dinamo, Sevillu, Real Madrid, Arsenal, West Ham i 1860 München, a s Realom je osvojio Ligu prvaka. Za Hrvatsku je postigao 45 pogodaka u 69 nastupa te bio najbolji strijelac Mundijala 1998., na kojem je predvodio reprezentaciju do brončane medalje.