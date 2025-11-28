Suigrač fasciniran Modrićem: ‘Nakon prvog treninga sve je bilo jasno’

Otad je za Milan skupio 189 nastupa, osvojio jedan naslov i etablirao se kao standardni stoper. Ovog ljeta u svlačionici mu se pridružio i Luka Modrić, a Tomori je u podcastu Filthy Fellas naglasio koliko ga oduševljava igrati uz hrvatsku legendu.

“On je apsolutno među moja tri najdraža suigrača otkako sam u Milanu”, rekao je Tomori, a onda opisao kako je izgledao Modrićev dolazak u momčad: