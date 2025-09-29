Sudački ekspert: Postojalo je elemenata za crveni karton Valinčića

U 12. minuti, pri rezultatu 0:0, viđena je sporna situacija kada je Moris Valinčić s leđa povukao Josipa Mitrovića.

Sudac Dario Bel pokazao je žuti karton, a sudački ekspert Goran Tenžera za Dalmatinski portal je komentirao situaciju:

Tenžera: Ne mogu tvrditi je li bilo zaleđe Livaje, treba vjerovati VAR sobi

“Postojalo je elemenata za crveni karton. Igrač ulazi u izglednu situaciju, a Dinamov branič koji se nalazi u sredini igrališta ga sigurno ne bi ga stigao za desetak metara. Slavenov napadač tad je već u poziciji da uputi opasan udarac, tako da je ova situacija bliža crvenom kartonu nego opomeni”, zaključio je Tenžera.