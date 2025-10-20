Sudački ekspert o poništenom golu Slaven Belupa protiv Rijeke: To je nedopustivo’

Podijeli :

NK Slaven Belupo

U susretu 10. kola SuperSport HNL-a između Slaven Belupa i Rijeke, koji je završio rezultatom 1:1, domaćinima je na samom početku poništen pogodak zbog zaleđa.

Riječ je o golu Ivana Lepinjice iz 12. minute, postignutom pri rezultatu 0:0, no nakon čak šest minuta VAR provjere, odlučeno je da pogodak ipak ne vrijedi.

Svoje viđenje sporne situacije dao je i bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera:

“Bez obzira što se radi o zaleđu i problemima s tehnologijom, mislim da je to nedopustivo. Na utakmici Lokomotive i Dinama smo imali zbog navodnog prekršaja pa je to potrajalo, što je po meni nedopustivo. Ali da ovdje toliko dugo traje provjera… Ako je stvar tehnologije, onda se nešto mora napraviti. Treba uložiti sredstva da to bude bolje, da suci i tehničari mogu to lakše tehnički obraditi i pravovremeno prikazati jer stvarno je to predugo”, rekao je Tenžera za Dalmatinski portal.