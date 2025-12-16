Sudačka komisija: Rebić je napravio prekršaj na Šitumu, VAR je trebao intervenirati!

Podijeli :

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 17. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: OSIJEK – GORICA (37. minuta); kazneni udarac (kažnjivo igranje rukom)

Gostujući branič br. 36 pokušao je unutar vlastitog kaznenog prostora loptu staviti pod kontrolu jednim dijelom trupa. Kad je shvatio da gubi kontrolu nad loptom, svjesnim pokretom desne ruke igrao je rukom po lopti koja se u tom trenutku nalazila jasno ispružena u zraku te je razvidno da ruka ide u smjeru lopte, što se smatra “kažnjivim igranjem rukom“.

Na temelju Pravila 12 i naših tehničkih razmatranja ovaj kontakt lopte i ruke trebao je rezultirati dosuđivanjem kaznenog udarca i obaveznom VAR intervencijom.

Situacija br. 2: OSIJEK – GORICA (53. minuta); preoštar start

smatrao nesmotrenim startom te ga sankcionirao opomenom dok je ispravno žutim kartonom kaznio domaćeg igrača br. 8 zbog prigovora.

VAR sudac procjenu sudaca u terenu smatrao je jasno pogrešnom te je preporučio pregled snimke (OFR) zbog potencijalnog isključenja – prekršaja grube igre.

Nakon pregleda snimke sudac je odlučio promijeniti svoju početnu odluku i isključiti braniča.

U skladu s našim tehničkim smjernicama i razmatranjima Pravila nogometne igre, nakon analize svih dostupnih kamera u incidentima ovakve prirode ne očekuje se VAR intervencija. Uz izostanak jasnog udarca i korištenja prekomjerne snage te uz pokušaj, iako neuspješan, jasnog igranja loptom odluka sudaca u terenu ne smatra se jasnom i očitom pogreškom.

Podržavamo odluku o žutom kartonu na terenu i sudac je nakon pregleda snimke trebao ostati pri svojoj početnoj odluci.

Situacija br. 3: LOKOMOTIVA – HAJDUK (20. minuta); kazneni udarac

Tijekom svoje silazne putanje lopta je udarila u desnu ruku gostujućeg igrača br. 9. Sudac, koji je bio u savršenom položaju za procjenu situacije, dopustio je nastavak igre. Snimka situacije ne otkriva nikakvo dodatno pomicanje ruke prema lopti igrača br. 9 dok se ona spuštala.

Nadalje, ruka je bila u prirodnom položaju i odluka da se ne dosudi kazneni udarac je ispravna.

Situacija br. 4: LOKOMOTIVA – HAJDUK (54. minuta); prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

U zračnom duelu dvojice suparničkih igrača, gostujući igrač br. 9 je koristio obje ruke, ispružene u pokušaju odigravanja lopte glavom. U tom trenutku lijeva ruka gostujućeg igrača udarila je u lice suparničkog igrača br. 18. Napadačka faza se nastavila i gostujuća momčad postigla je pogodak, a sudac i VAR su ga potvrdili.

Gostujući je igrač napravio prekršaj zbog pokreta lijevog lakta prema licu suparnika. Ako usporedimo pokret obje ruke možemo uočiti jasan pokret lijevog lakta za razliku od desnog. U ovoj vrsti zračnog duela igrači moraju biti oprezni kako bi izbjegli izbočen položaj lakta koji može ozbiljno ugroziti sigurnost lica suparnika.

Budući da se ovaj prekršaj dogodio u napadačkoj fazi, VAR je trebao intervenirati i preporučiti sucu pregled situacije (OFR), prenosi HNS.