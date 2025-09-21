Sudac na kojeg se Tudor žestoko obrušio mogao bi biti prebačen u Serie B!

Podijeli :

Hrvatski trener, čini se opravdano, nije bio zadovoljan suđenjem u remiju njegovog Juventusa protiv Hellas Verone.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, u vodstvu Talijanske udruge nogometnih sudaca (AIA) vlada nezadovoljstvo načinom na koji je Antonio Rapuano sudio susret između Verone i Juventusa, zbog čega bi 40-godišnji arbitar mogao sljedeće utakmice provoditi u Serie B. Razlog su pogrešne procjene u nekoliko ključnih situacija na subotnjem dvoboju.

Rapuano je bio na meti oštrih kritika trenera Juventusa Igora Tudora, koji mu je posebno zamjerio dvije odluke. Prva se odnosi na kazneni udarac dosuđen Veroni zbog igranja rukom Joãa Marija u završnici prvog poluvremena, dok je druga situacija vezana uz udarac laktom Gift Orbana na Federicu Gattiju, nakon kojeg napadač domaćih nije isključen, već je dobio samo žuti karton.

“Penal koji je dosuđen je sramotan, kako možeš… ako netko ne vidi loptu, što je trebao napraviti? Ovakvi penali ne postoje. Samo ljudi koji nikada nisu igrali nogomet mogu to dosuditi. To je sramotno pravilo”, rekao je Tudor nakon utakmice, a cijelu izjavu možete pročitati OVDJE.

Prema Gazzetti, VAR je trebao reagirati na Orbanovo nesportsko ponašanje, no teret odgovornosti ipak pada na glavnog suca. Stoga se očekuje da će Rapuano snositi posljedice zbog slabe izvedbe na stadionu Bentegodi te da bi u idućim tjednima mogao biti privremeno premješten u niži rang natjecanja.