Sudac Hrvatske i Engleske ima burnu prošlost s Tuchelom: ‘Dao bih mu ocjenu jedan od deset’

Nakon ispadanja Bayerna Tuchel nije skrivao nezadovoljstvo suđenjem. “Dvije stvari nisu bile na razini – teren nije bio u dobrom stanju, a nažalost, i sudac je bio E kategorije”, poručio je njemački stručnjak.

Tu nije stao pa je dodatno pojačao kritike riječima: “Dao bih mu ocjenu jedan od deset. Bio je apsolutno užasan. Nevjerojatno na ovoj razini” te zaključio: “Svirao je sve i svašta. Sve je bilo protiv nas. Na kraju, nismo ni bili u poziciji da preokrenemo stvari s tri čovjeka protiv sebe. To je činjenica.”