Sučićev Inter zabio pet komada na gostovanju

Nogometaši Intera nastavili su marširati prema novom naslovu prvaka Italije dominantnom 5-0 pobjedom na gostovanju kod Sassuola u susretu 24. kola.

Inter je već nakon pola sata imao prednost od dva gola zahvaljujući Bissecku (11) i Thuramu (28), domaći su se ponadali kako su se vratili u igru u 40. minuti kada je Thorstvedt zatresao mrežu gostiju, ali je taj pogodak poništen zbog minimalnog zaleđa u početku akcije.

Početkom nastavka su Lautaro (50) i Akanji (54) povisili na 4-0 pa je ostatak dvoboja protekao u laganijem tempu, a konačni rezultat postavio je Luis Henrique (88).

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić odigrao je čitav susret za Inter koji je na vrhu ljestvice s 58 bodova, osam više uz susret više od drugog Milana. Sassuolo je 11. s 29 bodova.