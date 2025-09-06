Suarez saznao kaznu za pljuvanje protivničkog pomoćnog trenera

U kaotičnom sukobu sudjelovali su i Sergio Busquets, koji je dobio dvije utakmice suspenzije, te Tomás Avilés (tri), dok je član stožera Seattlea Steven Lenhart suspendiran na pet utakmica.

Suarez frustriran porazom pljunuo protivničkog trenera

Kazne će se primjenjivati tek na idućem izdanju turnira 2026., a pitanje je hoće li Suarez i Busquets tada još igrati za Inter Miami jer im ugovori istječu krajem sezone.

Urugvajac se ispričao na društvenim mrežama, priznavši da je pogriješio u naletu frustracije. Miami je u priopćenju osudio incident.

Suarez, unatoč statusu jednog od najboljih strijelaca generacije, već je poznat po skandalima poput ugriza Branislava Ivanovića i Giorgija Chiellinija te vrijeđanja Patricea Evre.