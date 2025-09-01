Suarez frustriran porazom pljunuo protivničkog trenera

Podijeli :

AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Luis Suarez očito nikada neće shvatiti neke stvari i kako se treba ponašati na terenu.

Urugvajski napadač nije se mogao pomiriti s činjenicom da njegov Inter Miami gubi u finalu Liga kupa od Seattle Soundersa, pa se odlučio na katastrofalan potez.

Suarez je nakon utakmice, koju su Soundersi dobili 3:0, prišao klupi Seattlea. Očito mu je jako teško palo što je Inter izgubio trofej, pa se okomio na jednu od osoba iz trenerskog stožera.

Tom prilikom Suarez je pljunuo na pomoćnog trenera Seattlea, a zatim je vratar Ustari skočio da ga odvoji od trenera.

Nije kažnjen na terenu, ali očekuje se drakonska kazna za Urugvajca i ono što je učinio.