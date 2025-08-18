Strašan udarac za Napoli: Lukaku zbog ozljede propušta čitavu sezonu!

Podijeli :

Težak udarac za Napoli uoči početka sezone u Serie A, u kojoj brane naslov. Ozlijedio se Romelu Lukaku, kojega čeka dulja pauza.

Vrlo nepovoljna situacija za Antonija Contea. Igrač koji je prošle sezone ostvario „double-double” učinak od 14 pogodaka i 11 asistencija ozlijedio je mišić kvadricepsa i morat će na operaciju. Prognozira mu se stanka od četiri do pet mjeseci.

Ogroman problem za Contea i Napoli, jer Napoli je sada ostao samo na Lorenzu Lucci od klasičnih centarfora.

Zbog toga je jasno da će u završnici prijelaznog roka naglasak biti na napadaču. Prema prvim informacijama, meta je Rasmus Højlund iz Manchester Uniteda. Ideja Napolija je dovesti ga na posudbu.

Međutim, Napoli nije jedini zainteresiran za Danca. U igri je već neko vrijeme i Milan, koji pregovara s Crvenim vragovima i želi Højlunda u slučaju da ne postigne dogovor s Dušanom Vlahovićem. Kako sada stoje stvari, Højlund je na dobrom putu da se vrati u Serie A.