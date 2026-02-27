Stojković se oglasio nakon isključenja: ‘Ispričavam se svima, moram raditi na svojim emocijama’

Podijeli :

David Catry Isosport via Guliver Images

Dinamov igrač Luka Stojković oglasio se jutro nakon ispadanja od Genka iz Europa lige.

Luka Stojković briljirao je u regularnom dijelu i s dva gola uvelike pomogao Dinamu izboriti prednost 3:1 i ulazak u produžetke, međutim u dodanom vremenu plemeniti veznjak ostavio je momčad na cjedilu isključenjem zbog udaranja suparničkog igrača.

Izazvalo je to salve negativnih komentara Dinamovih navijača na društvenim mrežama, budući da ovo nije prvo isključenje Stojkovića ove sezone. Nije čak ni drugo, nego treće jer je čak dvaput zaradio crveni karton protiv Gorice u SHNL-u.

Ovaj put njegov manjak kontrole emocija bio je posebno bolan za Dinamo jer se radilo o delikatnom trenutku u nokaut-fazi europskog natjecanja.

Jutro nakon, Stojković se oglasio na svom Instagramu:

“Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama i preuzimam punu odgovornost za svoju pogrešku. Hvala vam svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga naučim i da se na terenu, kroz rad, borbu i rezultate odužim momčadi i svima koji vole i žive za ovaj grb.”