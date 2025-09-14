Stojković isključen pa u suzama napustio teren: Neće ga biti u derbiju na Poljudu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Na Maksimiru se u 6. kolu SuperSport HNL-a odvijala prava drama između Dinama i Gorice. Gosti su poveli 2:0 pogocima Ikera Poze u 21. i Žana Trontelja u 47. minuti. Dinamo je smanjio preko Sandra Kulenovića, koji je samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru u 57. minuti zabio za 1:2 i vratio nadu domaćinu.

No, ubrzo je stigao ključni trenutak utakmice. Luka Stojković pokušao je visoko podignutom nogom doći do lopte na polovici Dinama, ali je pritom nenamjerno udario Pozu. Iako mu je sudac Patrik Pavlešić prvo pokazao žuti karton, nakon intervencije VAR-a odluka je promijenjena u izravni crveni.

Mladi veznjak Dinama emotivno je reagirao – dresom je prekrio lice i zaplakao, a član stožera Ivan Kelava pokušao ga je utješiti te ga potaknuo da što prije napusti teren. Bio je to njegov prvi crveni karton u karijeri, nakon 114 odigranih utakmica za Dinamo i Lokomotivu, u kojima je upisao 14 golova i 15 asistencija.

Stojkovića tako neće biti na derbiju protiv Hajduka iduće kolo.