‘Što Siguru ovo treba? Lopta uopće nije njegova, nego od igrača Rijeke’

HNK Hajduk Split

Nakon što je Marko Livaja golom za 1:0 donio Hajduku pobjedu protiv Rijeke, Niko Sigur dobio je izravni crveni karton zbog pljuvanja prema riječkom stoperu Stjepanu Radeljiću.

“Što ovo Siguru treba? Nije njegova lopta, nego od igrača Rijeke jer su primili gol i moraju je izvesti sa centra. I sad taj adrenalin proradi, on želi proslaviti na drugi način nego svi ostali… Nerazumljiva odluka.

Već je prije s Radeljićem bilo nečega. Zbog toga što su se njih dvojica koškala, kako je i spiker naglasio, nije bilo zaleđa, tako da je tu Rijeka sebe oštetila prije gola kod njihovog konflikta. E, sad poslije je nastao konflikt, on se tu nije smirio. Vjerojatno je tu bilo pljuvanja, ja ga jasno nisam vidio, ali ne vjerujem da bi se izmišljalo. I nakon svega što si napravio naopako, provocirao tu situaciju, još si se odlučio na taj potez i ne možemo ga ni na koji način amnestirati.”