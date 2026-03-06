Što se događa s Bennacerom? ‘Već se trebao vratiti, ali njega još nema’

U početku se procjenjivalo da bi mogao biti spreman nakon otprilike šest tjedana, no taj rok je već prošao, a Bennacer se i dalje nije vratio na travnjak. Zbog toga će propustiti i nedjeljni derbi s Hajdukom.

“On se oporavljao izvan kluba, vjerujući nekim svojim ljudima, što je samo po sebi omalovažavajuće prema ljudima u klubu. A onda je otišao i na Bliski Istok, odakle se već trebao vratiti, ali još nije došao u Maksimir. Spominjao se utorak kao dan kad će opet biti ovdje i početi polako trenirati, ali njega još nema”, piše Germanijak.

Isti izvor navodi kako su ratni sukobi na Bliskom Istoku pomaknuli planirani datum njegova povratka u Zagreb.

Bennacer je za Dinamo dosad odigrao 12 utakmica te postigao jedan gol uz dvije asistencije, a sve upućuje na to da zagrebački klub na kraju sezone neće otkupiti njegov ugovor.