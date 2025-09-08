VIDEO / Što je ovo bilo? Gattusova Italija u utakmici s devet golova srušila Izrael!

Podijeli :

Italija se vratila u igru za vrh skupine I 5-4 gostujućom pobjedom protiv Izraela u utakmici igranoj u Debrecenu.

Iako su nominalni domaćini vodili sa 1-0 i 2-1 autogolom Locatellija (16-ag) i golom Peretza (52), Talijane je dva puta u egal vraćao Kean (41, 54), da bi potom Politano (59) i Raspadori (82) odveli “azzurre” do prednosti od 4-2. Bastoni (87-ag) je nespretnom reakcijom zabio drugi autogol Italije na utakmici, a potom je Peretz (89) svojim drugim golom poravnao na 4-4, no Tonali (90+1) je udarcem izvan kaznenog prostora ipak osigurao Italiji drugu u isto toliko nastupa pod vodstvom novog izbornika, bivšeg trenera Hajduka Gennara Gattusa.

Italija je sada druga na ljestvici s devet bodova, koliko ima i njegov suparnik u ponedjeljak koji je odigrao susret više. Na vrhu je Norveška sa 12 bodova.

Izravni plasman na SP osigurat će pobjednici skupina.

