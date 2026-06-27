Što Hrvatskoj danas treba za prolaz skupine?

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Bahho Kara via Guliver Image

Nakon dramatičnog raspleta u skupini H, u kojoj je Španjolska svladala Urugvaj, a Zelenortski Otoci remizirali sa Saudijskom Arabijom, kalkulacije za plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva znatno su se razbistrile.

Granica za siguran prolazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija spuštena je na četiri boda, što izravno utječe na sudbinu hrvatske nogometne reprezentacije.

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Uoči večerašnjeg okršaja protiv Gane u 23 sata, situacija u skupini L je takva da je suparnik Vatrenih već matematički osigurao plasman dalje jer s četiri boda ne može ispasti iz kruga putnika u nokaut-fazu.

S druge strane, Hrvatska uoči zadnjih 90 minuta drži treće mjesto s tri osvojena boda i gol-razlikom -1. Računica za izabranike Zlatka Dalića vrlo je jasna jer osvajanje jednog boda donosi željeni četvrti bod i automatsku ulaznicu za šesnaestinu finala, dok bi pobjeda nad afričkom reprezentacijom lansirala Hrvatsku na najmanje drugo mjesto, a u slučaju kiksa Engleske protiv Paname, čak i na vrh skupine L.

Analitički model The Athletica, koji se temelji na tisućama računalnih simulacija turnira, iznimno je naklonjen hrvatskoj reprezentaciji prije odlučujućeg dvoboja. Prema njihovim procjenama, Hrvatska u ovom trenutku ima visokih 84% šanse za plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Statistička vjerojatnost raspoređena je tako da Vatrene vide s 10% šansi za osvajanje prvog mjesta, 47% za drugu poziciju, dok vjerojatnost prolaska s trećeg mjesta iznosi 27%.

Jedini scenarij koji bi mogao ugroziti plasman Hrvatske jest uvjerljiv poraz od Gane s više pogodaka razlike. U tom slučaju, sudbina Vatrenih ovisila bi o raspletu u preostalim skupinama i gol-razlici ostalih trećeplasiranih ekipa.