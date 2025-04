Što čeka trojac u borbi za naslov? Evo rasporeda do kraja prvenstva

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Do kraja prvenstva ostalo je još sedam kola, a borba za naslov sve je napetija. Vrijedi pogledati raspored i analizirati gdje bi se mogla lomiti utrka.

Veliki interes već vlada za susret između Varaždina i Hajduka koji se igra na Veliki petak. Redovi ispred stadiona jasno govore koliko se iščekuje dolazak splitskog kluba. Atmosfera će sigurno biti vatrena, kao i obično kada Hajduk gostuje u Varaždinu, gdje domaći navijači često daju podršku upravo gostima.

Varaždin se još uvijek nada europskom plasmanu, iako ima problema s realizacijom. U prvom dijelu sezone upravo im je sadašnji hajdukovac Michele Šego donio pobjedu. Hoće li mu se sada u Hajdukovu dresu vratiti sličan trenutak slave baš protiv bivšeg kluba – ostaje da vidimo. Trener Gennaro Gattuso zasigurno ne bi imao ništa protiv takvog raspleta.

Dok će Hajduk u Varaždinu tražiti ključne bodove pred punim tribinama i domaćinom koji još sanja Europu, Rijeka će u Puli igrati veliki derbi protiv Istre – momčadi koju mnogi hvale kao najbolju u ligi po prikazanoj igri, a koja je nedavno uvjerljivo svladala Dinamo. U međuvremenu, Modri su se barem nakratko vratili na pobjednički kolosijek svladavši Osijek, ali im već u četvrtak slijedi novo iskušenje – gostovanje u Šibeniku, gdje domaćinu gori pod petama u borbi za ostanak.

Ni 31. kolo, koje se igra usred tjedna, neće donijeti predah. Dinamo otvara kolo gostovanjem kod Gorice, koja se također grčevito bori za opstanak i sigurno neće biti lak zalogaj za Zagrepčane. Hajduk će na Poljudu ugostiti Istru, koja će, kao protiv Dinama, čekati svoju šansu iz kontre preko brzanaca Lawala i Rozića. Ključno će biti i u kakvom će kadru biti treneri, jer kartoni i ozljede mogli bi presuditi.

Rijeka će svoju utakmicu igrati posljednja – gostuju kod Osijeka, koji već dugo ne djeluje kao ekipa koja može ozbiljno zaprijetiti, ali bi i dalje mogao biti faktor iznenađenja.

Ipak, ključ svega moglo bi biti 32. kolo, ono koje mnogi već sada označavaju kao potencijalnu prekretnicu u utrci za naslov. Tada Hajduk gostuje kod Osijeka, dok se Dinamo i Rijeka sastaju u Maksimiru – dva dvoboja koji bi mogli dati jasniju sliku tko doista ima šampionske ambicije.

No, ni to vjerojatno neće biti konačno, jer samo nekoliko dana kasnije slijedi najveći derbi hrvatskog nogometa – Hajduk protiv Dinama. Taj bi dvoboj mogao biti jedan od najgledanijih ikada, i to s dobrim razlogom. Istovremeno, Rijeka će igrati s Goricom, a u posljednja tri kola čeka ju vrlo izazovan raspored: gostovanje u Šibeniku, domaći susret s Hajdukom te završni dvoboj sa Slaven Belupom.

Hajduk nakon derbija ide u goste Gorici pa mu dolazi Rijeka, a sezonu zatvara gostovanjem kod Šibenika. Dinamu će za kraj ostati Belupo, Lokomotiva i Varaždin – ništa što se može olako shvatiti.

U ovom trenutku – sve je otvoreno. No kolo broj 32, uz kasniji derbi na Poljudu, mogli bi konačno oblikovati sliku koja će voditi do trofeja.

30. kolo

17. travnja: Šibenik – Dinamo (18)

18. travnja: Varaždin – Hajduk (18.45)

19. travnja: Istra 1961 – Rijeka (18.45)

31. kolo

23. travnja: Gorica – Dinamo (15), Hajduk – Istra 1961 (17.30), Rijeka – Osijek (20)

32. kolo

27. travnja: Osijek – Hajduk (16), Dinamo – Rijeka (18.45)

33. kolo

3. svibnja: Hajduk – Dinamo (16)

4. svibnja: Rijeka – Gorica (18.15)

34. kolo

10. svibnja: Šibenik – Rijeka (17), Dinamo – S. Belupo (19.15)

11. svibnja: Gorica – Hajduk (16)

35. kolo

17. svibnja: Lokomotiva – Dinamo (19.15)

18. svibnja: Hajduk – Rijeka (18.45)

36. kolo

24. svibnja: Šibenik – Hajduk (19), Rijeka – S. Belupo (19), Dinamo – Varaždin (19)