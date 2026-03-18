Stjepan Tomas ima novi angažman

Na klupi je zamijenio Lászla Bálinta, a s klubom je potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produljenja. Time je postao drugi hrvatski trener u rumunjskoj Superligi, uz Željka Kopića koji vodi Dinamo Bukurešt.

Oțelul je regularni dio prvenstva završio na desetom mjestu nakon 30 kola, pa će Tomas u nastavku sezone pokušati ostvariti što bolji rezultat u doigravanju za ostanak, gdje se klub može popeti najviše do sedme pozicije.

Tijekom trenerske karijere Tomas je vodio klubove poput Antalyaspora, Rizespora, Göztepea, Sheriffa i Osijeka, a posljednji posao imao je u saudijskom Al-Okhdoodu.

“Ponosan sam na ovaj novi izazov u karijeri. Prikupio sam mnogo informacija o Oțelulu, najviše preko Željka Kopića, a razgovarao sam i s Gheorgheom Hagijem. Obojica su mi toplo preporučila dolazak”, izjavio je Tomas na predstavljanju.

“Znam da je klub bio prvak i godinama igrao u europskim natjecanjima, a moja je želja da se tamo i vratimo. Momčad trenutno ne prolazi kroz najbolje razdoblje, no želim igračima uliti samopouzdanje i uvjeriti ih da mogu i moraju bolje”, dodao je.

“Želim da navijači dođu na stadion u što većem broju, da podrže momčad i uživaju u nogometu koji ćemo igrati. Volim kada moja momčad igra napadački u svakoj utakmici”, zaključio je Tomas.