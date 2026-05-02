Stipićeva momčad se ne predaje: Puljić golčinom presudio Osijeku i smanjio zaostatak Vukovara u borbi za ostanak

HNK Vukovar 1991

U derbiju začelja, dvoboju 33. kola HNL-a, nogometaši Vukovara 1991 su kao domaćini na osječkom Gradskom vrtu svladali konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0 (0-0).

Utakmica je odlučena u 56. minuti kada je vrlo lijepi pogodak postigao najbolji strijelac Vukovaraca Jakov Puljić.

Tri kola prije kraja sezone Vukovar 1991 je ovom pobjedom došao do nade da se ipak može spasiti od ispadanja premda su Osječani i dalje u mnogo povoljnijoj poziciji. Vukovar 1991 ima četiri boda manje, ali i vrlo težak raspored do kraja. Vukovarci moraju igrati protiv Rijeke, Varaždina i Hajduka.

Vukovar 1991 je od početka dvoboja bio energičniji i življi, a domaći sastav je prvu priliku kreirao u 14. minuti. Butić je dobio loptu ispred suparničkog vratara Malenice, ali njegov prvi dodir s loptom nije bio dobar i propala je time odlična šansa domaćina.

Osječani su uzvratili s dvije šanse Omerovića, s tim da je posebno opasna bila ona u 18. minuti. Naciljao je tom prilikom gostujući igrač vratnicu.

Momčadi su se izmjenjivale u naletima, a prva nova velika prilika dogodila se u 37. minuti. Tada je okvir vrata spasio Osječane nakon što je Gurlica gađao glavom nakon kornera i pogodio gredu. Samo minutu kasnije uzbuđenje na drugoj strani jer je Osijek tražio jedanaesterac nakon navodnog prekršaja na Akereu, ali do željenoga gosti ipak nisu stigli.

U drugom dijelu ponovno su aktivniji bili Vukovarci koji su prvo zaprijetili u 56. minuti kada je udarac Shabanija zaustavio osječki golman Malenica. Nikakve pomoći za Osječane nije bilo u 56. minuti. Sa skoro 25 metara je potegnuo Puljić, najbolji strijelac Vukovara 1991 i drugi strijelac lige, te je efektno pogodio za 1-0 domaćina.

Samo dvije minute kasnije mogao je Osijek izjednačiti, ali je u odličnoj poziciji vrlo loše reagirao Akere. Uzaludno su novi jedanaesterac na susretu Osječani tražili i u 64. minuti, kao i što su sve do kraja gosti pokušavali postići barem jedan pogodak i ušićariti vrlo važan bod u borbi za ostankom u ligi.

Ostalo je 1-0 za Vukovar 1991 koji se time odbio predati i nastavlja borbu da pobjegne s posljednjeg mjesta na ljestvici.