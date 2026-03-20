Stipić u debiju dočekuje Hajduk: ‘Zašto se Vukovar ne bi spasio?’

Tomislav Stipić održao je prvu konferenciju za medije kao novi trener Vukovara 1991, a premijeru na klupi imat će već u subotu u 15 sati protiv Hajduka. Nakon nekoliko treninga podijelio je prve dojmove i najavio susret.

Istaknuo je kako je zadovoljan prijemom u klubu i atmosferom:

“Nekoliko sam dana ovdje u Vukovaru, stigao sam iznenada, nikad ne znate kako će se situacije odvijati. Moram priznati da su me svi u klubu, od igrača do direktora, primili jako dobro i toplo. Odmah smo kliknuli. Krenuli smo s radom i zadovoljan sam odrađenim. Osjećam se ugodno i sretno, budi se želja za više. Jedva čekam utakmicu da se još više osjetimo, da zajedno izađemo na teren i branimo boje našeg kluba”, rekao je Stipić.

Objasnio je i na čemu će temeljiti svoju igru:

“Meni kao treneru najvažnije je koncentrirati se na sadržaj, analizirati naše igrače i vidjeti kako možemo biti najproduktivniji, gdje je skriven potencijal koji možda do sada nije bio viđen. Našu ideju temeljim na sadržaju, iza kojeg stojimo moj tim i ja. Želim zdravu agresivnost na terenu, ne bih pričao o nekim ratnicima. Jednostavno je bitno da imamo sadržaj i da svi znaju što im je raditi.”

Unatoč posljednjem mjestu na ljestvici, vjeruje u ostanak:

“Imamo 68 dana, deset utakmica, 900 minuta, a 30 bodova je u igri. Mi zaostajemo četiri boda. Kada to stavite na stol i vidite koliko je još bodova preostalo, zašto ne bi bilo moguće spasiti Vukovar ako se taj skriveni potencijal probudi? Meni je bitan samo trening, svlačionica i utakmica. Ne gledam na ljestvicu, nego na nas, na detalje koje možda drugi ne vide, i to je to.”

Osvrnuo se i na Hajduk, kojeg očekuje u dobrom izdanju:

“Hajduk je, nakon nešto malo slabijeg perioda, odigrao jako dobru utakmicu protiv Lokomotive, stvarno jako dominantno i uvjerljivo. Takve ih očekujemo i ovdje. Pripremili smo se, a sad će biti jako važno procijeniti koliko i što promijeniti, a da ne pokvarimo ono dobro što je bilo. Jednostavno, pokušat ćemo odraditi uspješnu utakmicu i uzeti bodove.”