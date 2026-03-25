Stipić prvom pobjedom na klupi Vukovara stigao do trofeja

Nogomet 25. ožu 202619:00 0 komentara
Guliver

HNK Vukovar 1991 osvojio je Kup Nogometnog središta Vukovar uvjerljivom pobjedom 5:0 na gostovanju kod Bršadina.

Ujedno je to prvi trofej za novog trenera Tomislava Stipića, koji je na klupi debitirao prošlog vikenda teškim porazom od Hajduka (0:6) u SuperSport HNL-u.

Strijelci za Vukovar bili su Josip Špoljarić (dvaput), Lovro Banovec, Nikita Vlasenko i Luka Klanac. Bršadin se natječe u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemske i trenutno drži 11. mjesto.

Ovom pobjedom Vukovar je osigurao nastup u SuperSport Kupu iduće sezone, dok je ove ispao već u prvom kolu od Cibalije. U sljedećem prvenstvenom kolu dočekuje osmu Lokomotivu 7. travnja.

