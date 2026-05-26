Štimčev Zrinjski u stilu zaključio sezonu, još jednom je bio bolji od Veleža

Bilbija je domaće doveo u vodstvo u 15. minuti sjajno izvedenim slobodnim udarcem, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela zabio je i za 2:0 nakon odlične akcije Zrinjskog. Konačnih 3:0 postavio je Adi Nalić u 82. minuti atraktivnim udarcem vanjskim dijelom kopačke.

Velež je mogao do počasnog pogotka, ali je bivši vratar Hajduka Marin Ljubić, obranio kazneni udarac Ajdinu Nukiću.

Derbi nije imao rezultatski značaj jer je Zrinjski ranije osigurao drugo mjesto, a Velež završio četvrti. Oba kluba izborila su kvalifikacije za Konferencijsku ligu, dok je Zrinjski sezonu zaključio i osvajanjem Kupa te Superkupa BiH.