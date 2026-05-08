Štimčev Zrinjski mogao bi imati lakši europski put, evo što se mora dogoditi

HŠK Zrinjski Mostar

Velež iz Mostara i Zrinjski iz Mostara u finalu Kupa Bosne i Hercegovine ne bore se samo za trofej i prestiž u mostarskom derbiju, već i za potencijalno veliku europsku prednost.

Prema standardnom rasporedu UEFA-e, pobjednik Kupa BiH kreće od drugog pretkola Konferencijske lige, što znači da mora uspješno proći tri runde kvalifikacija kako bi stigao do grupne faze.

Ipak, ove godine postoji mogućnost znatno povoljnijeg scenarija. Ako se ispune određeni uvjeti, osvajač Kupa BiH mogao bi izravno izboriti nastup u play-offu Konferencijske lige, čime bi preskočio drugo i treće pretkolo. To bi značilo da bi za ulazak u glavnu fazu natjecanja trebao eliminirati samo jednog protivnika.

Ključ raspleta nalazi se u rukama Freiburga. Njemački klub mora osvojiti Europsku ligu protiv Aston Ville te istovremeno završiti Bundesligu na sedmom mjestu, koje trenutno drži.

Sedma pozicija u Bundesligi vodi u Konferencijsku ligu, ali ako bi Freiburg do europskog plasmana stigao osvajanjem Europske lige, njegovo mjesto u kvalifikacijama ostalo bi upražnjeno. Prema UEFA-inom koeficijentu, upravo bi osvajač Kupa BiH mogao profitirati i preskočiti dvije kvalifikacijske runde.

Zbog toga će u Mostaru s velikim zanimanjem pratiti završnicu Europske lige i rasplet njemačkog prvenstva, jer bi im se put prema europskoj jeseni mogao značajno skratiti.

Podsjetimo, momčad Igora Štimca u prvoj utakmici finala slavila je protiv Veleža rezultatom 1:0, dok je uzvrat zakazan za sljedeću srijedu na stadionu Rođeni.